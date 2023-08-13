Eskişehir'de anız yangını ormana sıçradı
Kaynak: DHA
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde anız yangınından ormana sıçrayan alevler, Orman Bölge Müdürlüğü'nün erken müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.
Gökbahçe Mahallesi Kümbet mevkisindeki bir tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yanındaki ormana sıçradı.
Gözetleme Kulesi görevlisi, yoğun dumanı görünce ekiplere haber verdi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.