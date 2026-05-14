Eskişehir'de arazi tartışması: Amcasını öldürdü, kuzeni yaralandı
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan aile içi kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Amcası ve kuzenine tüfekle ateş ettiği belirtilen Mustafa Saygı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında Mustafa Saygı, tüfekle 32 yaşındaki amcası İlker Saygı’yı öldürüp, oğlu Sabri Saygı’yı yaraladı. Şüpheli Mustafa Saygı gözaltına alınırken, yaralanan kuzeni tedavi altına alındı.
Olay, Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi’nde meydana geldi.
Mustafa Saygı ve Eyüp Saygı, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcası Sabri Saygı ve amcasının oğlu İlker Saygı arasında tartışma çıktı.
Akrabalar arasındaki kavgada Mustafa Saygı av tüfeğiyle ateş ederek İlker Saygı ve Sabri Saygı'yı yaraladı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde İlker Saygı’nın hayatını kaybettiği, Sabri Saygı’nın ise yaralandığı tespit edildi.
Sabri Saygı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli Mustafa Saygı, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, öldürülen İlker Saygı’nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor