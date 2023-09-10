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Eskişehir'de arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 10.09.2023 10:18
  • Giriş: 10.09.2023 10:18
  • Güncelleme: 10.09.2023 10:19
Kaynak: AA
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Eskişehir'de arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Eskişehir'de kavga sırasında arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Irak uyruklu Muhammet G'yi (24) sırtından bıçakla yaralayıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ali Nihat A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, Ali Nihat A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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