Eskişehir'de Atatürk'e hakaretler ve küfürler eden şahıs tutuklandı

Eskişehir'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e galiz küfürler eden şahıs tutuklandı.

AKP'nin iftar organizasyonunda çekilen videoda Atatürk hakkında "Onun mezarına s.çmak isterim", "Atayahudi o, Türk değil", "O... çocuğu", "Selanik dönmesi" gibi ifadeler kullandığı görülüyor.

Söz konusu videonun ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin B.A. (66) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan ve savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen B.A., ‘Atatürk’ün Hatırasına Alenen Hakaret’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şüpheli B.A.’nın adliyeden çıkarıldığı sırada yakınları gazetecilere tepki göstererek çekim yapmalarına engel olmaya çalıştı. Soruşturma sürüyor.