Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Eskişehir'de babası tarafından bıçaklanan kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 10.05.2024 10:56
  • Giriş: 10.05.2024 10:56
  • Güncelleme: 10.05.2024 10:56
Kaynak: AA
Eskişehir'de babası tarafından bıçaklanan kişi öldü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde hayvan bakımıyla ilgili tartışma sırasında babası tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Sakintepe Mahallesi Yayla Sokağı'nda ahırda hayvanlarla ilgilenen G.K. ile oğlu Yakup K. (29) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında baba G.K, oğlunu göğsünden bıçakladı. Yaralanan Yakup K. için ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Yakup K, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı baba G.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol