Eskişehir'de binada meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Eskişehir'de bir binanın 4. katındaki dairede meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği patlayama ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Eskişehir'de bir binanın 4. katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Merkez Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Kemer Sokak'taki bir apartmanın 4. katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Patlamanın etkisiyle 4. katındaki evinin balkonundan sokağa savrulan Mustafa Erbay Özdil (34) hayatını kaybetti. Patlama nedeniyle park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, çalışmaları yerinde takip etti. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, dairede ve sokakta inceleme yaptı.

Hayatını kaybeden Özdil'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde dün gece meydana gelen patlama olayı ile ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, patlamanın kesin nedeninin belirlenebilmesi için soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."