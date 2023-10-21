Eskişehir'de bir aydır haber alınamayan şahıs ölü bulundu

Eskişehir’de 25 gündür kendisinden haber alınamayan şizofreni hastası Nazmi Önal’ın kafası ve bacakları köy merkezinde bulundu.

Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi’nde annesi ve kardeşi ile birlikte yaşayan Nazmi Önal, yaklaşık 1 ay önce kayboldu. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Önal, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, AFAD gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip tarafından kaybolduğu ilk günden itibaren aranıyordu.

Kayıp Nazmi Önal’a ait olduğu iddia edilen bedeninden ayrılmış bir kafa ve bacaklar, bir kadın tarafından köy merkezinde görülerek jandarma ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada kafatasını ise bacağın bulunduğu bölgenin 15 metre ilerisinde buldu.

Öte yandan olay yerine getirilen jandarma ekiplerine ait arama kurtarma köpeği, Nazmi Önal’ın kalan parçalarını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.