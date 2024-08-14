Eskişehir'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Eskiehir'in Tepebaşı ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi Halman Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle Şehir Hastanesi-Kumlubel seferini yapan tramvay seferleri durdu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından tramvay seferlerinin normale dönmesi bekleniyor.