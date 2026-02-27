Eskişehir'de bir erkek balkondan atladı: Evde kadın cesedi bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde evinin balkonundan düşerek yaralanan kişinin evinde, evli olduğu kadının cansız bedeni bulundu.

Zafer Mahallesi Özaydın Sokak'ta bulunan bir apartmanın 7. katında ikamet eden 58 yaşındaki Mehmet Karabulut, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SEVİM ÖZDEMİR, BİRKAÇ GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

İtfaiyenin evin kapısını açmasının ardından içeri giren polis ekipleri, Mehmet Karabulut'un evli olduğu 50 yaşındaki Sevim Özdemir'i hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan ilk incelemede, Özdemir'in birkaç gün önce öldüğü tespit edildi. Balkondan düşerek yaralanan Mehmet Karabulut ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sevim Özdemir'in cenazesi, otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Apartman sakinlerinden Engin Savur, gazetecilere, sabah gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Apartmanda küçük çocuklar var. Çocuk düştü sandık. Eşim ön taraftaki pencereden baktı, bir şey göremedi. Diğer komşular, 'Mehmet ağabey düştü' dedi. Arka taraftan baktık. Birinci katta sundurma var onun üzerine düşmüş. 'Eşine haber verdiniz mi?' diye konuştuk kendi aramızda. Meğer eşi ölmüş" diye konuştu.