Eskişehir'de bir hemşire park halindeki araçta ölü bulundu

Eskişehir'de bir hemşire, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628. Sokak'ta, bir aracın arka camının kırıldığını fark eden yurttaşlar, otomobilin arka koltuğunda bir kadının hareketsiz olduğunu gördü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BOĞAZINDA KESİKLER TESPİT EDİLDİ

Ekipler, boğazında kesikler bulunduğu ve kimliğinin Tuğba Koç (25) olduğu tespit edilen kadının öldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme ekibi ve savcının çalışmasının ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için hemşire olarak görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Geçen yıl 3 Eylül'de evlenen ve birinci evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.