Eskişehir'de bir işletmenin mutfağında yangın çıktı: 152 kişi tahliye edildi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir işletmenin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'ndeki işletmenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı işletmenin üzerinde bulunan otelde konaklayan 152 kişi, tedbir amacıyla görevlilerce tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 2 otel çalışanı, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İtfaiyenin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri sürüyor.

İşletmede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.