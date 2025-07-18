Eskişehir'de bir kadın eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü.

İlçeye bağlı Güllük Mahallesi Havlucu Sokağı'nda ikamet eden 29 yaşındaki yabancı uyruklu S.S.K. yabancı uyruklu eski erkek arkadaşı 37 yaşındaki A.S. tarafından bıçaklandı.

Genç kadının evde hareketsiz yattığını fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen S.S.K'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI

S.S.K'nın biri özel gereksinimli 4 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, fail A.S'yi Sakarya'da gözaltına aldı.

Eskişehir'e getirilen zanlı, sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan failin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.