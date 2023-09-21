Eskişehir'de bir kişinin öldüğü trafik kazasının şüphelisi serbest bırakıldı

Eskişehir'de bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı trafik kazasının şüphelisi serbest bırakıldı.

Batıkent Mahallesi Liman Caddesi'nde 18 Eylül'de Selim A. idaresindeki hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan Metin Koç'un (19) ölümü, Huzeyfe Doğan'ın (15) yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan Selim A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Selim A. ifadesinde, "Kazanın gerçekleştiği yolu işim gereği devamlı kullanmaktayım. Kazada bir kusurumun olduğunu düşünmüyorum. Kavşağa girerken hızımı azalttım. O kavşakta sık kaza olduğunu bildiğim için özellikle yavaşladım. Çevre kontrolü yapınca kimsenin gelmediğini görüp devam ettim. Zaten kaza da kavşağı geçtikten sonra meydana geldi. Kusurum yoktur" dedi.

Hafif ticari araç sürücüsü Selim A, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.