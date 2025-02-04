Eskişehir'de çevreyi kirletenler hakkında karar

Eskişehir ve iki ilçesinde çevreyi kirleten yurttaşlara Kabahatler Kanunu kapsamında 2 bin 953 TL idari para cezası verilecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlükleri, "Daha temiz bir Eskişehir" kampanyası başlattı.

Zabıta ekipleri, yerlere tüküren, çöp, sigara izmariti, çekirdek kabuğu ve benzeri atıklar atanlarla ilgili idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Ekipler, 5 Şubat Çarşamba günü itibarıyla denetimlerini yapacak. Kararı ihlal edenlere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32/1. Maddesi gereğince 2 bin 953 TL idari para cezası uygulanacak.