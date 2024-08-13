Eskişehir'de 'çöp ev' ihbarı: Bir yıl önce 50 ton çöp çıkarılmıştı, bu kez 9 kamyon atık tahliye edildi

2023 yılında 50 ton çöp çıkarılan Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki evden 9 kamyon katı atık tahliye edildi.

Güncel 13.08.2024 12:45 Giriş: 13.08.2024 12:45

Güncelleme: 13.08.2024 12:53 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA