  • 29.10.2025 13:41
  • Giriş: 29.10.2025 13:41
  • Güncelleme: 29.10.2025 13:41
Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlanıyor

(ESKİŞEHİR)- Cumhuriyet’in ilanının 102’nci yılı, Eskişehir’de coşkuyla kutlanıyor. Eskişehirliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenlerde, Atatürk Bulvarı’nı doldurarak bayram sevincine ortak oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sabah saatlerinde Valilik'te gerçekleştirilen bayramlaşma töreninin ardından Atatürk Bulvarı’ndaki resmi geçit törenine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran ve Başkan Ayşe Ünlüce, geçit töreni kapsamında özel araca binerek halkı selamladı.

Büyük bir kalabalığın takip ettiği kutlamalar sırasında, geçit töreni ve gösteriler izleyenlerden yoğun alkış aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe  Ünlüce, törenin ardından bulvarı dolduran vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.

Ünlüce, “Büyük Zaferimizin 102’nci yılı kutlu olsun. Bağımsızlık aşığı hemşehrilerimin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacaklarına yürekten inanıyorum. Cumhuriyet şehri Eskişehir’imizin ve tüm ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi.

