Eskişehir'de doğayla iç içe yaz okulu çocuklara unutulmaz bir tatil sunuyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Seyitgazi Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Taşlık Çiftlik Köy Doğa Yaz Okulu, çocuklara doğayla iç içe, eğlenceli ve öğretici bir yaz tatili sunuyor. “Çamurlu Eller, Mutlu Kalpler” sloganıyla hayata geçirilen yaz okulu, çocukların hem öğrenip hem eğlendiği özel etkinliklerle dolu dolu geçiyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) koordinasyonunda yapılan programda çocuklar, doğayı yakından tanıma fırsatı buluyor. Çiçek ve sebze fidesi dikimi, çiftlik hayvanlarını tanıma ve besleme, spor etkinlikleri, meyve ve sebze toplama gibi tam 30 farklı branşta etkinlik düzenleniyor.

Doğayla baş başa geçirilen bu süreçte çocuklar; bilgisayarsız kodlama, geri dönüşüm çalışmaları, kuş ve böcek gözlem etkinlikleri, doğa fotoğrafçılığı, uçurtma yapımı, resim ve kitap okuma, böcek oteli yapma, çamur atölyesi, sepet yapıp çilek toplama, külah yapıp yumurta toplama, gibi birçok farklı alanda hem bilgi edinip hem de keyifli anlar yaşıyor.

Ayrıca AKUT Arama Kurtarma Derneği tarafından verilen özel eğitimlerle, çocuklara doğal afetler ve riskler konusunda temel bilgiler aktarılıyor; güvenli bir çevrede nasıl davranmaları gerektiği öğretiliyor.

Taşlık Çiftlik Köy Doğa Yaz Okulu, çocukların doğayla bağ kurmasını, sorumluluk bilinci kazanmasını ve ekip çalışması yaparak öğrenmesini destekleyen örnek bir yaz okulu olarak dikkati çekiyor.

Eskişehirli çocuklar, bu yaz doğanın kalbinde unutulmaz bir serüvene atılıyor.