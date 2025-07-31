Eskişehir'de dublör kullanarak arsa satışı yapan 7 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de, dublör kullanarak çıkardıkları sahte belgelerle başkasına ait arsaları sattıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, bazı kişilerin arsa sahipleri adına sahte kimlik oluşturduktan sonra dublör vasıtasıyla bankalardan sahte hesaplar açtıkları belirlendi.

Sahte kimlik kullanan dublörün mağdurlarla buluşarak arsayı satmaya çalıştığı ortaya çıkan bu kişilerin, tapu müdürlüğünde işlemler devam ederken para alışverişini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

10 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Mağdurları bu şekilde 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 7 şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Soruşturmada ayrıca 2 şüphelinin de başka dosya kapsamında halen tutuklu olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.