Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından satış yapmak için şehir dışından uyuşturucu getiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu taşıyan 2 araç tespit edildi.

Polis ekiplerince durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, 27 bin 900 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Araçlarda bulunan 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.