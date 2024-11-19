Eskişehir'de elle yıkımı yapılan binada göçük: 4 işçi yaralı

Eskişehir’de kentsel dönüşüm çerçevesinde elle yıkım yapılan bir binada meydana gelen kısmı göçük sonucunda 4 işçi yaralandı.

Olay, bugün saat 16.00 sularında İstiklal mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde elle yıkımı yapılan bir binada kısmı göçük meydana geldi. Yaşanan göçük sonucu Muhammed İsmail, Selçuk Acartürk, Şehabettin Walizade ve Eray Acatürk isimli işçiler göçük altında kaldı.

1 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerince göçükten çıkartılan işçiler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Muhammed İsmail’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kısmi göçük oluşan binanın yıkılma riskine karşı çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.

"GEREKEN ÖNLEMLER ALINMIŞ"

Olay yerine gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burası elle yıkım yapılan bir yer ve yaklaşık 1 aydır çalışmalar sürüyor. Bugün bir blok çökmüş. Dolayısıyla 4 işçi arkadaşımız yaralanmış. Onların hastanede sağlık durumlarında ciddi bir şey yok, ağır bir durum yok ama yan binalarda bir esneme var sanıyorum. Öyle diyor arkadaşlar. Ona göre bakıp, değerlendirip bir karar vereceğiz. Elle yıkımı yerine başka türlü daha çabuk çalışma yapılabilir. Risk varsa yıkılması gerekir. Şimdi müteahhit arkadaşımız da buradaydı, onlarla konuşuyoruz. Gerekirse bir makine getirip daha hızlı bir şekilde yıkmanın yolunu bulacağız. Neden çöktüğüyle ilgili şu anda bir bilgimiz yok. Elle yıkım yaparken ya o kart bloku çöktü ya farklı bir yere vurdular, ondan oldu. Şimdi arkadaşlar çıkıp da bir inceleme yapamıyor tabii. Biraz ortalık sakinleşince daha net bilgi veririz. Müdürümüzün dediğine göre gereken önlemler alınmış."