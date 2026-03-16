Eskişehir'de emekliler CHP'nin çağrısıyla sokağa çıktı: "Sadaka istemiyoruz, adaletli bir gelir dağılımı istiyoruz"

CHP Eskişehir İl Örgütü ve emeklilerin temsilcileri, yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Eskişehir Hamamyolu Caddesi’nde bulunan Yediler Parkı’nda basın açıklaması yaptı. CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, "Kira, gıda ve sağlık giderleri her geçen gün artarken emekli aylıkları yaşam maliyetlerinin çok gerisinde kalmaktadır" dedi. Necdet Yılmazoğlu adlı emekli yurttaş ise elindeki sefer tasını göstererek, "Uzun zamandan beri kullanılmayan bu sefertası şimdi çok revaçta. Çünkü ramazanda iftar çadırlarında kendim iftar ettikten sonra sefer tasına yemek koyarak evdeki çocuklara götürüyorum. Çünkü götürmek zorunda kaldım” diye konuştu.

Açıklamaya Birleşik Emekliler Sendikası Eskişehir İl Temsilcisi Mustafa Vural Erdem, Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, Emekli Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı Uğur Görür, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ile birçok emekli katıldı.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Türkiye’de milyonlarca emeklinin yıllarca çalışarak, üreterek ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayarak hayatını geçirdiklerini belirtti.

Yalaz, şunları söyledi:

"Fabrikalarda, tarlalarda, atölyelerde, okullarda ve kamu kurumlarında onlar tarafından verilen o büyük emeğin sayesinde bu ülke bugün ayaktadır. Ancak ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada emeklilerimiz hak ettikleri yaşam koşullarından çok uzaktadır. Bugün Türkiye’de milyonlarca emekli pazara, manava, kasaba giderken iki kez düşünmek zorunda kalmaktadır. Kira, gıda ve sağlık giderleri her geçen gün artarken emekli aylıkları yaşam maliyetlerinin çok gerisinde kalmaktadır. Bir ömrün emeği, bugün ne yazık ki yoksulluk sınırının altında bir hayata mahkûm edilmiştir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bu ülkeyi ayakta tutan emektir. Ve emeğin karşılığını alamadığı bir düzene kader denilemez.”

“SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI TERK EDİLDİ”

Emeklilerin yaşadığı sıkıntıların sosyal devlet anlayışının terk edildiğini gözler önüne serdiğini belirten Yalaz, “Emekliler bu ülkenin yükü değil, onurudur. Emekliler bu ülkenin geçmişidir, hafızasıdır. Bu ülkenin fabrikalarında alın teri dökenler de tarlasında üretim yapanlar da çocuklarımızı yetiştiren öğretmenler de hastanelerde görev yapan sağlık emekçileri de bugün emeklilerimizin arasındadır. Bugün yaşanan tablo sadece ekonomik bir sorun değildir, aynı zamanda sosyal devlet anlayışının terk edilmesinin sonucudur. Cumhuriyetin insanca yaşam idealinin yerini, ne yazık ki yoksulluğa alışmayı öğütleyen bir anlayış almıştır. Ama biz buna razı değiliz" diye konuştu.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE OLACAK”

CHP iktidarında en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılacağını vurgulayan Yalaz, ayrıca tüm emeklilere, her bayram asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi vereceklerini, seyyanen zamlarla emekliler arasındaki maaş adaletsizliklerini gidereceklerini, intibak yasasını çıkaracaklarını, aylık bağlanma oranlarını eski düzeyine çekeceklerini ve emekliye bütçeden ve büyümeden daha fazla pay vereceklerini anlattı.

Yalaz, "Emeklilikte adil ve kademeli bir geçiş sistemi sağlayacağız. İşçi, memur ve esnaf arasındaki emeklilik eşitsizliğini giderecek; aynı prim günü ile eşit emeklilik hakkı sağlayacağız. Memur maaşlarındaki tüm ilave ödemeler emekli aylıklarına yansıtılacak; eski-yeni memur emeklisi ayrımını kaldıracağız. Emeklilerin örgütlenme ve sendikal haklarını güvence altına alacağız” dedi.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA EŞİTLENMELİ”

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Şanlı ise en düşük emekli aylığının en düşük memur maaşına eşitlenmesi gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

“Alanları özgürleştiren sendikayız. Daha 9 Mart'ta ülkenin her tarafında emeklilerin insanca yaşam hakları, talepleri ve demokratik Türkiye mücadelesi için alanları özgürleştirdik. Ve bizim kurduğumuz bu mücadelede CHP emeklilerin bu mücadelesini haklı gördüğü için sahiplendi ve Meclis'te bir oturma eylemi başlattı. Bu oturma eylemine katılan bütün CHP'li milletvekillerine ve Meclis'ten destek veren diğer milletvekillerine sendikamız adına teşekkür ediyorum.

Ülkemizde son verilere göre açlık sınırı 43 bin lirayı, yoksulluk sınırı 105 bin lirayı geçti. Hâlâ emekliye 20 bin lira yeter denen bir zihniyetle, bir iktidarla yönetiliyoruz. İşte bu haksızlığa karşı, bu adaletsiz gelir dağılımına karşı alanlardayız. Bugün Eskişehir'de de birlikte yine alanlardayız. Emekli örgütleri olarak CHP İl Örgütü'nün yaptığı açıklamalarda yine omuz omuzayız ve alanlardayız. Adaletli bir gelir dağılımı istiyoruz. Sadaka istemiyoruz, dilenci değiliz. En düşük emekli maaşı en düşük memur maaşına eşitlenmelidir.”

“BAYRAM İKRAMİYESİ 20 BİN LİRA OLMALI”

Birleşik Emekliler Sendikası Eskişehir İl Temsilcisi Erdem de bayram ikramiyesinin 20 bin liraya yükseltilmesini isteyerek, şunları söyledi:

“Emeklilerin çoğunluğu açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Her şeye kaynak bulan siyasi iktidar, söz konusu bayram ikramiyeleri olduğunda bir türlü kaynak bulamamakta, 4 bin lira olan bayram ikramiyelerine zam yapmamaktadır. Hepinizin bildiği gibi bayram ikramiyeleri ilk çıktığında asgari ücretin yüzde 60'ı kadardı. Birleşik Emekliler Sendikası olarak talebimiz, bayram ikramiyelerine aynı oranda zam yapılması, yani bayram ikramiyesinin 20 bin liraya yükseltilmesidir. Siyasi iktidar 2002 yılında geldiğinde en düşük emekli aylığı, asgari ücretin yüzde 40 fazlasıydı. Şimdi de en düşük emekli aylığının asgari ücretin yüzde 40 fazlası olmasını, yani 45 bin lira olmasını talep ediyoruz.”

“EMEKLİLER SEÇİM SANDIĞINI BEKLİYOR”

Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Dilbaz, emeklilerin seçim sandığını beklediğini ifade ederek, “Beklentimiz ödediğimiz primlerin karşılığıdır. Sistematik olarak bizden aldıkları şeyleri geri alacağız. Asla onların bu düzenine boyun eğmeyeceğiz. Onlar gene bizi sefalete sürükleyebilirler ama gördüğünüz şu halk onları bu yaptıklarından mutlaka geri adım attıracaktır. Biz kanuni haklarımızı istiyoruz yani eski yasamızı geri istiyoruz” dedi.

“İFTAR ÇADIRLARINDAN SEFER TASIYLA EVE YEMEK GÖTÜRÜYORUM”

Necdet Yılmazoğlu adlı emekli yurttaş ise elindeki sefer tasını göstererek, "Buraya çıkmamın nedeni şu görmüş olduğunuz sefertasıdır. Gençler pek bilmezler. Uzun zamandan beri kullanılmayan bu sefertası şimdi çok revaçta. Çünkü ramazanda iftar çadırlarında kendim iftar ettikten sonra sefer tasına yemek koyarak evdeki çocuklara götürüyorum. Çünkü götürmek zorunda kaldım” diye konuştu.

En rahat etmesi gereken dönemde sefalet çektiklerini söyleyen Yılmazoğlu, “Ramazandan sonra da aşevlerine giderek gene aynı şeyi devam ettireceğim. Ben 82 yaşındayım. 11 bin gün prim ödedim. Süper emekliyim. Yüzde 85 ile emekli oldum. Şu anda 30 bin lira emekli maaşı alıyorum. Tam bizim rahat edeceğimiz zamanda işte bu sefer tasına bizi muhtaç ettiler. Yazıklar olsun bizi bu duruma düşürenlere, yazıklar olsun. İşte geldiğimiz durum bu” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Talat Yalaz, Utku Çakırözer ve beraberindeki partililer, Hamamyolu Caddesi’nde yürüdü ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in emekliler için yazdığı mektubu dağıttı.