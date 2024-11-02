Eskişehir'de emekliler yoksulluğa karşı yürüdü: İktidarın bizi getirdiği nokta sefalet oldu

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi’nin çağrısıyla Köprübaşı’nda bir araya gelen emekliler, Odunpazarı’nda bulunan SSK binasının önüne yürüdü. Yürüyüşe CHP Eskişehir İl başkanı Talat Yalaz ve SOL Parti Eskişehir Sözcüsü Hüseyin Öztürk de katıldı.

SSK binası önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı şunları söyledi:

“Biz emekliler, hayatta kalmak için dahi günlük zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Çoluğumuza çocuğumuza ekmek almakta zorlanıyoruz. Ülkemizde ne savaş var, ne de kıtlık. Ama tarihimizde hiç olmadık kadar sefalete mahkum yaşıyoruz. BESAR'ın Ekim ayı verilerine göre açlık sınırı 28 bin lirayı ve yoksulluk sınırı 77 bin lirayı aştı. Emekli maaşı bırakın yoksulluk sınırını, açlık sınırının yarısı bile değil. Bu sefaleti bize yaşatanların iktidarıyla yönetilmek istemiyoruz. Türkiye'nin en uzun süreli iktidarının, biz emeklileri ve çalışanları getirdiği nokta açlık ve sefalet oldu. Sadece emekliler değil, milyonlarca vatandaşımız işsiz ve günlük yaşamlarını devam ettiremiyor."

"EMEKLİLERİ EMEKLİLERLE DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

“TBMM dilekçe komisyonuna 100 bini aşkın imzalı dilekçe verdiklerini belirten Şanlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir kez daha iktidarı ve TBMM'yi sorunlarımıza eğilmesini, taleplerimizi karşılamasını ve TBMM dilekçe komisyonuna verdiğimiz 100 bini aşkın imzalı dilekçemizde belirtilen isteklerimizin karşılanmasını istiyoruz. Bütün siyasi partilerimizi, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, meslek örgütlerini, örgütlü veya örgütsüz bütün halkımızı, basınımızı, bilhassa emeklileri bizlerle, yani emeklilerle dayanışmaya çağırıyoruz.”