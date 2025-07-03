Eskişehir'de emeklilerden protesto: ''Artık TÜİK’in yalanlarına sarılmayın''

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi’nin çağrısıyla Köprübaşı’nda bir araya gelen emekliler, Hamamyolu Caddesi’ne yürüdü. Emekliler, AK Parti’nin kurduğu standın önünden geçerken, “Dilenci değil, emekliyiz”, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Emekliyiz haklıyız kazanacağız” sloganları attı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi’nin çağrısıyla Köprübaşı’nda bir araya gelen emekliler, Hamamyolu Caddesi’ne yürüdü. Emeklilerin yürüyüşüne CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırı da destek verdi.

Çevreden vatandaşların da alkışlarıyla destek verdiği emekliler, Hamamyolu Caddesi’nde yürüdükleri esnada AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı’nın kurduğu standın önünden geçerken, “Dilenci değil emekliyiz”, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Emekliyiz, haklıyız kazanacağız”, “İktidarın celladı TÜİK kapatılsın” sloganları attı.

''SUNİ GÜNDEMLERİ KABUL ETMİYORUZ''

İktidarın gerçek gündemin üzerini örtmek için suni gündemler yarattığını söyleyen Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, “Ülkemizi yönetenlere bir çağrımız var. Artık yeter insani bir empati yapın diyoruz. Hepinizin de bildiği gibi artık bugünlerde emeklilerin kamu emekçilerinin asgari ücretlilerin aylıklarının belirlendiği bir gün yaşıyoruz. Özellikle AKP, MHP ve Cumhur İttifakı’nın oluşturduğu iktidarın suni gündemler yaratarak iç ve dış boyuttaki sıkıntılı süreçleri, krizleri yönetememekten kaynaklı bu krizi örtebilmek için yarattığı suni gündemleri kabul etmiyoruz” diye konuştu.

''KRİZİN SORUMLUSU EMEKLİLER DEĞİL''

Krizin faturasının yoksul halka kesilmek istendiğini ifade eden Şanlı, “Biz biliyoruz ki özellikle bizi daha çok ilgilendiren onların bu yalan gündemleri değil, yaşadığımız ekonomik krizdir. Bu krizin sorumlusu da ülkemizi 23 yıldır yöneten Cumhur İttifakı’dır. Ve başını Cumhurbaşkanı çekmektedir. O yüzden bu krizin faturasını biz emeklilere, emekçilere, asgari ücretlilere, yoksul halka kesmeye çalışıyorlar. Biz bu faturayı kesinlikle ödemeyeceğiz. 23 yıldır yöneten iktidarın bu faturayı ödeme sorumluluğu var” dedi.

''TÜİK’İN YALANLARINA SARILMAYIN”

Şanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz emeklileri, emekçileri, asgari ücretlileri, dul, yetim, engellileri kandırabileceklerini sanıyorlarsa artık bunu unutsunlar. Biz gerçek yaşamdaki enflasyonun ne olduğunu biliyoruz. Yüzde 35’lik yıllık enflasyonun ne kadar komik olduğunu, bırakın biz insanları hayvanlara bile söyleseniz onlar da güler. Artık TÜİK’in yalanlarına sarılmayın. Bizi kaldıramazsınız. Bu koşularda ülkemizde adil gelir dağılımından bahsedilir mi? ülkemizi yönetenlere sesleniyoruz: bu koşullarda adaletli gelir dağılımı var mı? Hak, hukuk, adalet bu mudur? Oturun insanca bir empati yapın. Aldığınız maaşlarınızla emekli, dul, yetimin, asgari ücretlinin maaşıyla kıyaslayın. Başta cumhurbaşkanı, bakanlar, milletvekilleri olmak üzere bir kıyaslama yapın. Vicdanınızın sesini dinleyin. Gerçekten bu koşullarda bu asgari ücretle bu emekli maaşıyla yaşamak mümkün müdür? Onun için adaletli gelir dağılımı düzenlemesi istiyoruz.''