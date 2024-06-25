Eskişehir'de Ezgi Nehir Uçarlı'nın ölümü: Motosiklet sürücüsüne iyi hal indirimli ceza!

Eskişehir'de Ezgi Nehir Uçarlı'nın 30 Haziran 2023’te meydana gelen motosiklet kazasında ölmesi nedeniyle yargılanan Gökhan D. isimli sürücüye verilen ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulan 10 yıl 6 ay hapis cezası, 'iyi hal indirimi' uygulanarak 8 yıl 4 aya düşürüldü.

Eskişehir’de Ezgi Nehir Uçarlı’nın hayatını kaybettiği motosiklet kazasıyla ilgili yargılanan sürücü Gökhan D'nin cezası belli oldu.

Tepebaşı ilçesi, Uluönder Mahallesi, İsmet İnönü 2 Bulvarı’nda 30 Haziran 2023’te meydana gelen trafik kazasında, Gökhan D. (30) idaresindeki 26 ZH 158 plakalı motosiklet, sollama yaptığı esnada arkadaşı Ruşen C. (30) idaresindeki 35 VAJ 77 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 50 metre sürüklenen 26 ZH 158 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Ezgi Nehir Uçarlı hayatını kaybetti.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kazanın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gökhan D.’nin 1.65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tedavisi tamamlanan Gökhan D, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan D, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 2024 yılı Ocak ayında sonuçlandı. Mahkeme heyeti, Ezgi Nehir Uçarlı’nın yolcu olarak bulunduğu motosikleti kullanan Gökhan D. hakkında, ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek’ suçundan 8 yıl 10 ay, sahte plaka kullandığı gerekçesiyle de ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

1 YIL 8 AYLIK CEZA ONANDI

Ankara Bölge İdare Mahkemesi (İstinaf) tarafından sanık Gökhan D. hakkında verilen ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası onanırken, ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme’ suçundan verilen 8 yıl 10 ay hapis cezası kararı bozuldu.

Kararın bozulması ardından Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava tekrar görüldü. Bugün görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Gökhan D. mahkeme huzurunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ruşen C. ise SEGBİS ile katıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gökhan D. hakkında, ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme’ suçundan iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi.