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Eskişehir'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Ajans Haberleri
  • 30.06.2025 16:51
  • Giriş: 30.06.2025 16:51
  • Güncelleme: 30.06.2025 16:51
Kaynak: AA
Eskişehir'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde soğutucu ve kurutucu ürünler imal edilen fabrikanın ambalaj deposunda çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.

75. Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 14. Caddede faaliyet gösteren fabrikanın ambalaj deposunda kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle işçiler tedbir amaçlı fabrikadan çıkarılarak servislerle evlerine gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin depodaki yangını söndürme çalışması sürüyor.

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