Eskişehir’de 75. Yıl OSB Mahallesi, 25. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir metal ve plastik parça üretimi yapan fabrikada makineye sıkışan işçi ağır yaralandı.

  • 18.08.2025 23:32
  • Giriş: 18.08.2025 23:32
  • Güncelleme: 18.08.2025 23:35
Kaynak: iHA
Eskişehir'de fabrikada makineye sıkışan işçi ağır yaralandı
FOTOĞRAF: İHA

Eskişehir’de çalıştığı fabrikada makineye sıkışan işçi ağır yaralandı.

Olay, 75. Yıl OSB Mahallesi, 25. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir metal ve plastik parça üretimi yapan fabrikada meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, K.G. isimli işçi çalıştığı makineye sıkıştı.

Çalışma arkadaşlarının sıkıştığını gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çarı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan K.G., Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla alakalı inceleme başlattı.

Öte yandan, yaşadıkları şoku atlatamayan işçinin bazı mesai arkadaşları gözyaşı döktü.

