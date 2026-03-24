Eskişehir'de gazeteciler, tutuklu muhabirimiz İsmail Arı için fotoğraf makinelerini bıraktı

Eskişehir BirGün Okur İnisiyatifi’nin çağrısıyla Köprübaşı’nda bir araya gelen yurttaşlar, muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanmasını protesto etti.

Basın açıklamasına CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de destek verdi.

Açıklamadan önce Eskişehir’de görev yapan gazeteciler, muhabirimiz Arı’ya destek vermek amacıyla fotoğraf makinelerini ve mikrofonlarını protesto amaçlı pankartın üstüne bıraktı.

Eskişehir BirGün Okur İnisiyatifi adına basın açıklamasını Hüseyin Öztürk okudu.

Öztürk tarafından okunan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Bugün burada, arkadaşımız İsmail Arı’ya yönelik hukuksuz tutuklamaya karşı sesimizi yükseltmek için toplandık. Tüm itirazlarımıza rağmen, 'Gazetecilere dokunulmayacak, haberle ilgisi' yok denilerek yasalaştırılan Dezenformasyon Yasası, bir kez daha arkadaşımızı hedef aldı. Haberden bir kez daha suç oluşturdu, haberci suçlu ilan edildi. Sonda söyleyeceğimiz şeyi başta söyleyelim, gazetecilik suç değildir. Birgün gazetesi muhabiri İsmail Arı, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla Tokat’ta gözaltına alındı. Arkadaşımız, sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi. Akabinde savcılık kollukta verilmiş ifadesi sonrası direk tutuklama talebiyle mahkeme sevk etti ve yıldırım hızıyla tutuklandı.

“ARI’NIN GÖZALTINA ALINMASI, GAZETECİLERE YÖNELİK BİR GÖZDAĞIDIR”

Arı’nın gözaltına alınması, gazetecilere yönelik bir gözdağıdır. Haber ve habercilerle ilgisi olmadığı savunulan Dezenformasyon Yasası, bir kez daha gazetecilere karşı yargı sopası olarak kullanılmıştır. Türkiye Gazeteciler Sendikası verilerine göre bugün itibariyle 14 gazeteci gazetecilik yaptıkları için halen tutuklulukları devam etmektedir. Örneğin; kamuoyu tarafından yakından tanınan gazeteci Merdan Yanardağ 'casusluk' gibi akıl almaz bir gerekçe ile tutuklanmıştır. Alican Uludağ ise bir ay önce 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanmış ve halen iddianamesi bile hazırlanmamıştır.

“GAZETECİLİK HALKIN SESİ OLMA MÜCADELESİDİR”

Ancak bilinmelidir ki ülkedeki yoksulluk, yolsuzluk ve adaletsizlik giderek derinleşirken rüşvet ve rant çarkı hızla dönmeye devam ederken gazeteciler susmayacaktır. İnatla, ısrarla anlatmaya, onlar yazmaya biz meydanlarda haykırmaya devam edeceğiz. Bugün İsmail Arı üzerinden verilen mesaj açıktır: Yolsuzluğu yazmayın, rant düzenini teşhir etmeyin, adaletsizlikleri görünmez kılın. Türkiye’de gazetecilik uzun yıllardır baskılarla, davalarla, gözaltılarla, tutuklamalarla sınanıyor. Çünkü gazetecilik, bu topraklarda yalnızca bir meslek değil, halkın sesi olma mücadelesidir. BirGün Gazetesi de bu mücadelenin bir parçasıdır. Kurulduğu günden bu yana sermayenin değil, halkın yanında duran, karanlığı değil; gerçeği büyüten, suskunluğu değil, sözü çoğaltan bir gazetecilik anlayışını temsil etmektedir. İsmail Arı’nın hedef alınmasının nedeni de tam olarak budur.

“GAZETECİLİK FAALİYETİNDEN SUÇ ÜRETİLEMEZ”

Arkadaşımızın bir bayram günü aile ziyaretinde olduğu sırada evi basılarak alelacele neden tutuklandığını iyi biliyoruz. İsmail yolsuzluk dosyalarını haber yapmasın, depremde yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı haksızlığı görmezden gelsin, kamu kaynaklarıyla semiren tarikat-cemaat-vakıf karanlığını yazmasın isteniyor. Arkadaşımız İsmail’in gözaltına alınmasının tek bir nedeni var: Halkına ve mesleğine duyduğu sorumlulukla hakikatin peşinden gitmesi… Aylar önce, gazetecilik faaliyeti kapsamında yaptığı bir yayın nedeniyle gözaltına alınan arkadaşımızın önüne, ifadesi sırasında sosyal medya paylaşımları da getirildi. Diliyoruz ki bu, soruşturmayı derinleştirmek ve İsmail’i özgürlüğünden biraz daha mahrum etmek amacıyla yapılan bir uygulama değildir. Gazetecilik faaliyetinden suç üretilemez.”