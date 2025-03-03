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Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Eskişehir-Bursa kara yolu Çukurhisar Mahallesi yakınlarında bulunan bir çimento fabrikasının geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 03.03.2025 10:14
  • Giriş: 03.03.2025 10:14
  • Güncelleme: 03.03.2025 10:17
Kaynak: AA
Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Fotoğraflar: AA

Eskişehir'de bir çimento fabrikasında bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Eskişehir-Bursa kara yolu Çukurhisar Mahallesi yakınlarındaki bir çimento fabrikasında bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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