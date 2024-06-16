Eskişehir'de Gürkan Çifçi isimli erkek, evli olduğu kadını ve kızını öldürdü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Gürkan Çifçi isimli erkek, park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı evli olduğu kadını Sibel Çifçi'yi, yaşadığı apartmanın 2. katında bulunan evine giderek 16 yaşındaki üvey kızı Cemre Gürpınar'ı tabancayla öldürdü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişi, evli olduğu kadınıve üvey kızını tabancayla öldürdü.

Batıkent Mahallesi Hıdırbey Sokak'taki bir sitenin garajında park halinde bulunan otomobilde Gürkan Çifçi (47), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı evli olduğu kadına tabancayla ateş etti.

Daha sonra apartmanın ikinci katındaki evine çıkan Gürkan Çifçi, üvey kızı Cemre Gürpınar'ı (16) da tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Sesleri duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Sibel Çifçi'nin garajdaki otomobilde, Cemre Gürpınar ve Gürkan Çifçi'nin de evde öldüğünü belirledi.