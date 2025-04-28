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Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 28.04.2025 15:31
  • Giriş: 28.04.2025 15:31
  • Güncelleme: 28.04.2025 15:31
Kaynak: AA
Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sabahattin Kınalı (69) idaresindeki 26 PT 791 plakalı otomobil, Aşağı Çağlan Mahallesi'nde karşı yönden gelen Serhat K. (35) yönetimindeki 41 UK 981 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan, Sabahattin Kınalı Eskişehir Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Serkan K'nin ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

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