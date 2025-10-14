Eskişehir'de Halk Ekmek'e zam geldi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek A.Ş., artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatını 9 TL'den 11 TL’ye yükseltti.

Eskişehir'de Halk Ekmek büfelerinde bugüne kadar 9 TL'den satışa sunulan ekmek, yarından itibaren tüm büfelerde 11 TL'den satışa sunulacak.

Halk Ekmek A.Ş., zam yapma zorunluluğunun temel sebebinin maliyetlerdeki artış olduğunu belirtirken, vatandaşlara kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.