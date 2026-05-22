Eskişehir'de halk mutlak butlana karşı yürüdü

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, CHP’nin 38. Kurultay’ına ilişkin verilen mutlak butlan kararına karşı Büyükşehir Belediye Binası önünde toplanarak yürüyüş gerçekleştirildi. Belediye binası önünde başlanan yürüyüşe Platform bileşenleri, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve CHP İl Başkanı Talat Yalaz, SOL Parti, EMEP ve çok sayıda siyasi parti de katıldı.

Yüzlerce Eskişehirlinin yürüdüğü yürüyüşte “Faşizme karşı omuz omuza, birleşe birleşe kazanacağız “ sloganları atıldı.

İl binasının önünde biten yürüyüşün ardından siyasi partiler açıklamalarda bulundu.

Açıklamaların ardından yurttaşlar CHP il binasında nöbete başladılar.

CHP İl Başkanı Talat Yalaz basın açıklaması yaptı. Yalaz açıklamasında "Yılmayacağız, yorulmayacağız, faşizme de Saray'a da tek adama da AKP'ye de teslim olmayacağız. Bizlerle dayanışma içinde olan yüz binlere, milyonlara, bugün bizimle birlikte bu yürüyüşe katkı sunan tüm hemşehrilerimize, demokratik kitle örgütlerine, siyasi partilere, ülkenin yiğit devrimcilerine, teşekkür ediyoruz. Bu daha başlangıç, kulağınız, gözünüz bizde olsun. Çağırdığımız zaman gelin, Genel Başkanımızın dediği gibi bir gün dağılmamak üzere toplanmamız gerekirse hazır olduğumuzu da buradan tüm Türkiye'ye de Eskişehir'e de ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SOL Parti Eskişehir İl Sözcüsü Özgür Erhun ise yaptığı açıklamada "Bu saldırıya karşı birlikte göğüs gereceğiz. Saldırıyorlar çünkü biliyorlar ki saldırmaktan başka çareleri kalmadı. Saldırıyorlar çünkü biliyorlar ki ülkeyi yönetirken tek başına kaldıkları gibi seçimde de tek başına kalmak istiyorlar çünkü biliyorlar ki kaybedecekler. Çünkü biliyorlar ki halk desteğini çoktan kaybettiler. Tüm tek adam rejimlerinin sonu geldiği gibi kendi sonlarının da geldiğini biliyorlar. Halk desteğini kaybettiğinden sürekli saldırıyorlar, hepimize karşı saldırıyorlar. Aslında sorunun tespitini yaparken burada çözümü de söylemiş oluyoruz. Bir tek adam rejimidir ki bizim yaşam alanlarımıza, ücret taleplerimize, doğamıza ve demokrasimize, adaletimize, laiklik talebimize tümden saldırıyor. İşte burada çözüm de bellidir. Tümden saldırıya karşı tümden mücadele, toptan saldırıya karşı bir arada, hep beraber mücadele, birleşik mücadele..." ifadelerini kullandı.