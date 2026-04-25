Eskişehir'de hastane arazisinin özelleştirmek istenmesine SOL Parti'den tepki

Ezgi Can CEYLAN

AKP iktidarının kamu varlıklarını piyasanın kullanımına açan politikalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak, ülke genelinde 71 taşınmaz daha özelleştirme kapsamına alındı.

Bu listede, Eskişehir’de uzun yıllar “Hava Hastanesi” olarak hizmet veren ve bugün Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Hizmet Binası olarak kullanılan 65 bin 810 metrekarelik devasa alan da yer alıyor.

Eskişehir SOL Parti İl Örgütü özelleştirme kararına ilişkin Hava Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Eyleme Tüm Emeklilerin Sendikası, Eskişehir Bilecik Tabip Odası ve SES üyeleri de destek verdi.

SOL Parti Eskişehir İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Hava Hastanesi’nin özelleştirilmesinin “kabul edilemez” olduğu vurgulanarak, söz konusu alanın Eskişehir halkının ortak değeri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Hava Hastanesi’nin geçmişinin Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar uzandığı, 1920’li yıllarda inşa edildiği ve Kurtuluş Savaşı döneminde farklı işlevler üstlendiği hatırlatıldı. Cumhuriyet tarihi boyunca hem askeri hem sivil sağlık hizmetlerinde kullanılan hastanenin, Eskişehir’in sağlık hafızasında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi.

“KENT HAFIZASINA DARBE”

Eskişehir SOL Parti İl Sözcüsü Hüseyin Öztürk tarafından okunan açıklamanın tamamı şu şekilde:

AKP iktidarı halkın mallarını, sermayeye peşkeş çekmeye devam ediyor! Geçmişi Cumhuriyet’ten daha eski olan ve Eskişehir halkının kent hafızasında önemli yeri olan “Hava Hastanesi” Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle özelleştirme kapsamına alınmıştır.

1920 yılında yapılan hastane, Kurtuluş Savaşı ve işgal dönemlerinde Kırşehir’e nakledilmiş olsa da Cumhuriyet tarihi boyunca Eskişehir halkına hem askeri hem de sivil alanda hizmet veren önemli bir sağlık kuruluşu olmuştur. Dolayısıyla Cumhuriyetle birlikte en az onunla yaşıt ve en az onun kadar önemli bir değerdi. 2016 yılında “Hava Hastanesi”ni kapatıp burayı Yunus Emre hastanesinin bir bölümü haline getiren AKP iktidarı bu uygulamayla Eskişehir halkının Cumhuriyetle ilgili hafızasına da önemli bir darbe vurmuştu.

24 yıllık iktidarı boyunca; Cumhuriyetle hesaplaşmayı ilke edinen AKP iktidarı; aynı zamanda sermayenin ve rant çetelerinin partisi olması nedeniyle de Cumhuriyetin kazanımları olan tüm varlıkları özelleştirme adı altında temsil ettiği sermaye-rant çetelerine peşkeş çekmeye devam ediyor.

Emperyalist tekellerin istekleri doğrultusunda; aslında ücretsiz kamusal bir hizmet olması gereken sağlık hizmetlerinde özelleştirme politikalarını iktidara gelir gelmez yürürlüğe koyan AKP iktidarı; AVM benzeri devasa “şehir hastaneleri” yaparak sağlık hizmetlerini tek merkezlerde toplamaya başladı. Böylece sağlık hizmetleri yurttaşların yaşadığı yerlerden uzaklaştırılarak merkezîleştirildi ve ticari alanın bir bölümü haline getirildi. Daha önce yurttaşların yaşam alanlarına daha yakın olan devlet hastanesi vb alanlar, boşa çıkarıldı. Şimdi bu alanlar; zora düşen “müflis tüccarın” elinde ne var ne yoksa satışa çıkardığı gibi ekonomik alanda da zora düşen AKP iktidarınca özelleştirme kapsamına alındı.

32 İLDE KAMU ARAZİLERİ SATIŞ LİSTESİNDE

Resmi gazetede yayınlanan kararnameye göre toplam 32 ilde kamuya ait gayrimenkuller özelleştirme kapsamına alınmıştır. Bu alanların tamamının sağlık kuruluşlarına ait olan yerler olduğu belirtilmektedir. Bu özelleştirmeler aynı zamanda AKP iktidarının yıllar önce yürürlüğe koyduğu sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi politikasının bir aşamasıdır. Bundan sonra satış sırası; şehir hastanelerinde merkezileştirilen sağlık hizmetlerindedir. Sonuç olarak; her yurttaş için kamusal ve parasız olması gereken sağlık hizmeti “paran kadar sağlık hizmeti”ne dönüştürülmektedir!

Cumhuriyet kadar geçmişi olan; içinde İl Sağlık Müdürlüğü binası ve “Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi”ni de barındıran “Eskişehir Hava Hastanesi”ninin özelleştirilerek sermayeye peşkeş çekilmesi kabul edilemez. Bu arazi ve binalar, Eskişehir halkının öz varlıklarıdır! “Bu satışlardan elde edilen gelirle sağlık hizmetlerinin finanse edileceği” söylemi tamamen bir yalan olup; bu yağmanın meşrulaştırmasından başka bir anlamı yoktur.

AKP sağlığa zararlıdır! Ülkemizde sağlık hizmetleri sorunlar yumağıdır: Doktor yetersizliğinden tutun da sağlıktaki özelleştirmenin sonucu ortaya çıkan (Yenidoğan çetesi gibi) sağlık alanındaki çeteleşmeye kadar sorunlar saymakla bitmiyor. Bugün yurttaşlar hastane randevusu almakta zorlanmakta ya da aylar sonrasına randevu alabilmektedir. Röntgen, MR sırası beklemek gibi sorunlar artık yurttaşları bıktırmıştır. Diğer yandan; doktor yetersizliği gibi nedenlerle doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının iş yükü giderek ağırlaşmakta böylece kaliteli bir sağlık hizmeti sunma konusunda zorlanmaktadırlar. Doktorlar bir hastasına ortalama 5 dakika muayene süresi ayırabilmektedir.

“KAMUSAL SAĞLIK HAKTIR”

Parasız, nitelikli, kamusal sağlık hizmeti her yurttaşın en temel hakkıdır. Ancak AKP iktidarı sağlıktaki sorunları çözmek yerine tek bildiği, yağma ve talan politikalarını uygulayarak; özelleştirme adıyla elde avuçta ne varsa haraç mezat satmayı tercih etmektedir. Daha önce Eskişehir Devlet hastanesinin arazisini özelleştirme kapsamına alan iktidar bugün de “Hava Hastanesini” özelleştirme kapsamına almıştır. Bu arazi ve binalar şehrin merkezi yerlerinde bulunan rantsal değeri yüksek yerlerdir. Sağlığa yatırım yapacağına tüccar mantığıyla ne var ne yoksa satışa çıkarmayı planlamaktadır.

Eskişehir halkına çağrımızdır: Bu yağma ve talana izin vermeyelim!

Kamu mallarını peşkeş çeken tarikat-rant iktidarından; ülke halkına, doğasına ve kamu varlıklarına, insani değerlere, yoksul emekçi halka ve geleceğe daha fazla zarar vermeden, hep birlikte birleşik mücadelemizle şimdi kurtulma zamanıdır!