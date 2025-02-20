Eskişehir'de hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düşmesi bekleniyor

Eskişehir'in belli bölgelerinde kar yağışı beklendiği ve hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düşebileceği açıklandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Eskişehir'in kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde aralıklı kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden genellikle orta kuvvette, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren de zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

BUZLANMA VE DON OLAYLARININ GÖRÜLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Bölgeyi etkisi altına alan ve önümüzdeki günlerde de etkisini devam ettireceği belirtilen soğuk ve kar yağışlı hava nedeniyle meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar etkisiyle tipi şeklinde kar yağışı, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Öte yandan; Eskişehir'de hava sıcaklığının Mihalıççık İlçesi'nde eksi 11, Han İlçesi'nde ise eksi 10 dereceye kadar düşebileceği ifade edildi.