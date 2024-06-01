Eskişehir'de hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece arasında artacak

Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece arasında artması beklenirken, bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği, öğle saatlerinden sonra ise yer yer parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün yayımlamış olduğu hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği, yarın öğle saatlerinden sonra kentin yer yer parçalı ve bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise 1 ila 3 derece artması beklenirken, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rapora göre, hava sıcaklıklarının, bu hafta sonundan itibaren bölge genelinde artarak mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Yüksek seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların öğlen saatlerinde açık alanda bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz ediyor. Kent genelinde en sıcak ilçenin 40 derece ile Sarıcakaya olması beklenirken, en düşük sıcaklığın 26 derece ile Mihalıççık olması öngörülüyor.