Eskişehir'de iki işçi servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Eskişehir'de, fabrika işçilerini taşıyan servislerin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Organize Sanayi Bölgesi'nin ikinci girişinde, Firuz Kanatlı Bulvarı ile Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta seyreden Salih Ç. idaresindeki servis minibüsü ile Metin B. yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı.
Kazada, iki servisteki 10 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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