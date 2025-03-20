Eskişehir'de İmamoğlu protestosuna polis müdahalesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına yönelik protestolar ikinci gününde de yurt çapında devam ederken, bazı yerlerde polis müdahalesi gerçekleşti.

Ankara ve İzmir'in yanı sıra polis müdahalesi meydana gelen bir diğer adres de Eskişehir'di.

Eskişehir Ulus Anıtı önünde toplanan yurttaşlara polis müdahale etti. Müdahale sırasında biber gazı kullanılırken gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.