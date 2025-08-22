Eskişehir'de inşaattan düşen işçi yaralandı

Eskişehir’de inşaattan düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yenibağlar mahallesi Hacı Hüsnü sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; 7 katlı binanın inşaatında çalışan işçi, 1’nci katta "ayağının takılması" sonucunda yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.

Yaralanan işçiyi fark eden diğer işçiler, yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.