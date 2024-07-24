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Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 24.07.2024 15:54
  • Giriş: 24.07.2024 15:54
  • Güncelleme: 24.07.2024 15:55
Kaynak: AA
Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyitgazi'de tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazı alanında jeneratör, matkap, balyoz ve çekiç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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