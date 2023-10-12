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Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 5 şüpheliye suçüstü

Ajans Haberleri
  • 12.10.2023 15:23
  • Giriş: 12.10.2023 15:23
  • Güncelleme: 12.10.2023 15:24
Kaynak: DHA
Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 5 şüpheliye suçüstü

Eskişehir'de define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaparken yakalanan 5 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisiyle harekete geçti.

Bölgedeki aramalarda 5 şüpheli, kaçak kazı yaparken yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandığı jeneratör, hilti, kürek, balyoz, manivela demiri ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli soruşturma başlatıldı.

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