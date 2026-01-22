Eskişehir'de kaçak kazıya suçüstü: 8 kişi gözaltında

Eskişehir'in Alpu ilçesinde izinsiz kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 şüphelinin ilçede define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.

Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında çalışma yürüten jandarma ekipleri, şüphelileri kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 ekskavatör ve bu iş makinesini taşımak için kullanılan lowbed dorse, 3 metre çeki halatı, 30 metre halat ve 5 muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.