Eskişehir'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Erdem (23) idaresindeki motosiklet, Eskişehir-Ankara kara yolunun 70. kilometresinde aynı yöne seyreden H.A'nın kullandığı kamyonla çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen motosiklet sürücüsü Erdem'in cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Kamyon sürücüsü H.A. ise ifadesi alınmak üzere Sivrihisar Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.