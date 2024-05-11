Eskişehir'de kaybolan kadının cansız bedeni Nallıhan'da bulundu
Eskişehir'de kaybolan Arife Sasa'nın cansız bedeni, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde baraj gölünde bulundu.
Kaynak: AA
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi kırsal Yalımkaya Mahallesi'nde 1 Mayıs'ta kaybolan 75 yaşındaki Arife Sasa, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından Ankara'nın Nallıhan ilçesi Tepe Mahallesi yakınlarındaki Gökçekaya Barajı gölünde boğulmuş halde bulundu.
Sasa'nın cansız bedeni, Nallıhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Arife Sasa, 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götürmüş, akşam mahalleye sadece büyükbaş hayvanları dönünce yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.