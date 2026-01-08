Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 08.01.2026 12:48
Kaynak: AA
Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah etkisini göstermeye başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle kentin çeşitli noktalarında bazı ağaçlar devrildi.

Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü-1 Caddesi'ndeki boş bir arazinin etrafını çeviren bariyerler, fırtınanın etkisiyle eğildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayaların yürümekte zorlandığı görüldü.

Esnaf, iş yerlerinin önündeki malzemeleri rüzgardan etkilenmemesi için taşıdı.

