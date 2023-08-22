Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Eskişehir'de 112 Acil Sağlık ambulansı, beton mikseri ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 26 VZ 071 plakalı 112 Acil Sağlık ambulansı, Ali T'nin kullandığı 26 PU 270 plakalı beton mikseri ve Ziver C. yönetimindeki 33 CFU 16 plakalı yolcu otobüsü, Gündoğdu Mahallesi çevre yolunda çarpıştı.
Kazada yaralanan 14 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kapanan Eskişehir-Ankara kara yolu, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.