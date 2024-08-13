Eskişehir'de Nazi amblemli saldırı: 5 kişiyi yaralayan saldırgan adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de "oynadığı bilgisayar oyunundan etkileniği" öne sürülen ve çelik yelek ile maskeli çıktığı sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda K. (18), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün, Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K. (18), bazı kişilere bıçakla saldırdı.

Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralandı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Arda K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Daha sonra Arda K, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri geniş güvenlik tedbiri alırken, şüpheli Arda K’yi adliyeye Özel Harekat ve Asayiş Şubesi ekipleri götürdü.

Arda K, birden fazla kişiyi kasten yaralama suçlamasıyla savcılık sorgusuna alındı.

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Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada,18 yaşındaki saldırgan Arda K'nin daha önce adli bir suç kaydının bulunmadığı belirtilmişti. Açıklamada, "Suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. 19 Haziran 2024 tarihinde 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Arda K'nin bıçak ve balta ile 5 kişiye saldırmasını "oynadığı savaş oyunlarının etkisi" şeklinde değerlendirmişti.