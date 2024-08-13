Eskişehir'de Nazi amblemli saldırı: 5 kişiyi yaralayan saldırgan hazırlık yapmış

Eskişehir'de "oynadığı bilgisayar oyunundan etkileniği" öne sürülen ve çelik yelek ile maskeli çıktığı sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda K. (18), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün, Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K. (18), bazı kişilere bıçakla saldırdı.

Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralandı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Arda K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Daha sonra Arda K, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri geniş güvenlik tedbiri alırken, şüpheli Arda K’yi adliyeye Özel Harekat ve Asayiş Şubesi ekipleri götürdü.

Arda K, birden fazla kişiyi kasten yaralama suçlamasıyla savcılık sorgusuna alındı.

Olayda yaralanan N.Ö. (87), T.A. (71), C.Ö. (57), C.A.(64) ve M.K. (64) isimli yurttaşlar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’si servise alınırken 3’ünün tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor.

HAZIRLIK YAPMIŞ

Olayın gerçekleştiği alana yakın bir yerde üzerini değiştirdiği ve saldırının hazırlığını yaptığı belirlenen Arda K.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, hücum yeleği, kask ve gözlük takan, Nazilerin “Kara Güneş” amblemini göğsüne yapıştıran saldırgan, saldırıyı canlı yayınladı.

“GENÇ BİR ÇOCUĞUN GİYİNİŞİ GÖRDÜM”

Olayı gerçekleştiren Arda K.’nin saldırıya hazırlandığı anlara tanıklık eden Yakup Taşçı, “Genç bir çocuğun giyinişi gördüm. Evden ona baktım. Motosiklete binecek bir kişi sandım. Kaskını taktı. Ondan sonra buradan yürüyüp gitti. Yanından getirdiklerini burada bıraktı. Siyah bir poşet vardı. Daha sonra polise haber verdim. Polis gelip o poşeti aldı. Torbalardan bir şeyler çıkartıp giydi. Yaşlılara saldırmış” dedi.

“FABRİKADA ÇALIŞAN KENDİ HALİNDE BİR AİLENİN ÇOCUĞU”

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Arda K.’nin 3 yıl öncesine kadar Uluönder Mahallesi’nde yaşadığını belirten Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler, “Bizim mahallemizde oturuyordu. Daha sonra Çamlıca Mahallesi’ne taşındılar. Çocukluğunu bilmem ama aile bir fabrikada çalışan kendi halinde bir çift. Ailenin 2 çocuğundan bir tanesi. İnternetten okuduğumuza göre çocuğu anneanneyle dede büyütmüş. Gördüğüm kadarıyla aile de ilgileniyordu tabii ama bilemiyoruz. İçine kapanıkmış. Olayı gerçekleştiren kişinin burada tanıdığı vardır. Çünkü çocukluğu burada geçti. Olayda çay bahçesindeki yaşlıları seçmiş" ifadelerini kullandı.

“CAMİ ÖNÜNDE YARALI OLAN BİR KİŞİYE MENDİL UZATTIM”

Saldırıda yaralanan yurttaşlara yardım ettiğini belirten Muharrem K. ise şu ifadeleri kullandı:

“Yerde yatan kişilerin bazı bölgelerinden kan gördüm. Bir daha baktım. Tramvay durağının orada karnını tutan var. Derken polisler yakalamış. Cami önünde yaralı olan bir kişiye mendil uzattım. Mendilin bir kısmı hala yanımda. Yardım eden vatandaşlar yerde buldukları kağıtlarla yaraya pansuman yapmaya çalışıyordu. O kadar çok kan vardı ki burayı hortumla yıkadılar. Burada gördüğüm 3 kişi yaralıydı. Farklı bir elbisesi vardı. Daha sonra polisler yakaladı. Ancak çocuk bir şey konuşmadı.”

en yapılan açıklamada,18 yaşındaki saldırgan Arda K'nin daha önce adli bir suç kaydının bulunmadığı belirtilmişti. Açıklamada, "Suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. 19 Haziran 2024 tarihinde 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Arda K'nin bıçak ve balta ile 5 kişiye saldırmasını "oynadığı savaş oyunlarının etkisi" şeklinde değerlendirmişti.