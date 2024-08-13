Eskişehir'de Nazi amblemli saldırı Meclis gündeminde: İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Arda K. isimli 18 yaşındaki kişinin Eskişehir'de bıçak ve baltayla saldırdığı 5 kişiyi yaralamasını TBMM gündemine taşıdı.

Saldırının ardından sosyal medyada dolaşıma giren ırkçı 'manifestoyu' da hatırlatan Çelenk, İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda hangi adımları attığını sordu.

Çelenk, “Eskişehir'deki saldırıyı gerçekleştiren gencin sosyal medya hesaplarında nefret söylemi içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilmiştir. Bu tür aşırı sağcı ve ırkçı ideolojilere sahip olan ve benzer saldırılar düzenleme potansiyeline sahip kişiler hakkında Bakanlığın bir çalışması var mıdır? Daha büyük bir saldırı olmadan Türkiye’deki aşırı sağ hareketlere karşı ne zaman harekete geçeceksiniz?” dedi.

SOSYAL MEDYADA NEFRET SUÇU İŞLEYEN HESAPLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyon Üyesi Sevilay Çelenk, sosyal medya paylaşımlarıyla işlenen nefret suçlarını hatırlatarak, şunları sordu:

“Sosyal medya platformlarında nefret söylemi ve şiddet içeren paylaşımların engellenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan güvenlik tedbirleri nelerdir? Bu konuda yürütülen çalışmalar kapsamında kaç hesapla ilgili işlem yapılmıştır?

Eskişehir'deki saldırganın manifestosunda nefret söylemine maruz kalan Kürtler, feministler, Yahudiler ve toplumun diğer dezavantajlı gruplarının güvenliği için alınan spesifik önlemler nelerdir? Bu kesimlere yönelik başka saldırıların önüne geçmek için hangi adımlar atılmaktadır?”

“BENZER SALDIRILAR İÇİN ÖNLEM ALDINIZ MI?”

Çelenk, saldırı sonrası toplumda oluşan güvenlik endişelerinin arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir'deki saldırı ve benzer vakaların tekrarlanmaması için alınan genel önleyici tedbirler nelerdir? Toplumun farklı kesimlerine yönelik şiddet ve nefret söylemi içeren tehditlere karşı özel bir eylem planı bulunmakta mıdır?”

“AŞIRI SAĞ HAREKETLERE KARŞI ÇALIŞMA VAR MI?”

Milli İstihbarat Akademisi’nin aşırı sağ hareketlerin yükselmesine dair yayınladığı rapora dikkat çeken Çelenk, iki kurumun bu konuda ne gibi çalışma yürüttüklerini sordu: “Milli İstihbarat Akademisi’nin raporunda aşırı sağ hareketlerin 13-18 yaş arası gençleri hedef aldığı belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığı ve MİT, Türkiye'deki aşırı sağ hareketlere karşı ortak bir çalışma yürütmekte midir?”