Eskişehir'de Onur Yürüyüşü'ne müdahale: 10 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de Onur Yürüyüşü yapmak için toplananlara polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de Onur Yürüyüşü yapmak için toplananlara polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan Ulus Anıtı meydanında buluşan bir grup, Onur Yürüyüşü yapmak istedi. LGBTİ+ bayrağı açarak sloganlar atan topluluk, polis ekipleri tarafından engellenmek istendi.

Yürüyüş yapmak isteyenlere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik, Asayiş ve Çevik Kuvvet ekipleri tarafından müdahale edildi. Müdahalede, 10 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 eylemci, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.