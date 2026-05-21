Eskişehir'de operasyon: Midesinde uyuşturucu taşıyan şüpheli tutuklandı

Esenboğa Havalimanı üzerinden Türkiye’ye giriş yapan M.F.’nin, mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine polis operasyon düzenledi. Eskişehir’de durdurulan araçta yapılan kontrollerin ardından hastaneye sevk edilen şahsın, 18 saat süren tıbbi müdahale sonucu 322,81 gram afyon sakızı ile 49 adet metadon uyuşturucu ecza çıkardığı belirtildi.

EKİPLER OPERASYON DÜZENLEDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, M.F.’nin midesinde yabancı madde taşıdığı yönündeki ihbar üzerine takibe başladı. Eskişehir’e giriş yaptığı belirlenen araç, polis ekiplerince kent girişinde durduruldu. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen M.F.’nin, mide ve bağırsaklarında 40 parça yabancı madde tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaklaşık 18 saat süren müdahale ile poşetler içerisindeki 322,81 gram afyon sakızı ile 49 adet metadon madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.F., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.